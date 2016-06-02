«Приходит дракон»: Рецензия Киноафиши

Настоящий иранский детектив

Для тех, кто устал от массового кино и громких блокбастеров, на этой неделе в прокате припасено нечто диковинное и редкое. Лента «Приходит дракон» от режиссёра Мани Хагиги представляет собой огнедышащую смесь из мокьюментари и приключенческого детектива, которая подрывает реальность, смешивая её с мифологией. И даже если вы не знакомы с иранскими преданиями, легендами и поверьями, то не бойтесь подойти к «Дракону». Он точно не укусит и не откажет никому, кто захочет совершить захватывающее путешествие верхом на чешуйчатом существе.

Кадр из фильма «Приходит дракон»

Всё начинается с убийства премьер-министра Ирана, которое и правда случилось в 1965 году. Вскоре после этого сотрудник тайной полиции Тегерана отправляется на остров Кешм, чтобы узнать подробности суицида одного из политических заключённых. Но одного взгляда на труп достаточно для понимания, что мужчина был задушен. Оставшись переночевать в старинном корабле посреди кладбища, где проживал убитый, детектив сталкивается с куда более интересной и серьёзной тайной. Эта небольшая территория содрогается от землетрясения, а местные жители и вовсе предпочитают обходить её стороной. Узнать, что же покоится под землёй, герою помогают звукооператор и геолог. В течение недели они будут искать истину, а о своих приключениях впоследствии поведают из комнаты допроса.

Кадр из фильма «Приходит дракон»

Вместе с тем, уже в настоящем времени, на экране появляется сам Мани Хагиги, который рассказывает, как нашёл таинственную шкатулку и обнаружил в ней фотографию троих мужчин и младенца вместе с той самой записью допроса. Режиссёр узнаёт на фото звукооператора, который когда-то работал с его дедом. А нам он рассказывает о съёмках своей картины, в которой сотрудник тайной полиции на оранжевом Шевроле Импала приезжает на остров, чтобы расследовать детали самоубийства политзаключённого. Как вы догадались, перед вами фильм внутри фильма.

Кадр из фильма «Приходит дракон»

На экране появляется надпись, что картина основана на реальных событиях. Но с самого начала ясно, что это не так. За исключением, разве что, конкретных исторических фактов, предметов и явлений, которые действительно существовали. Повествование выстроено не последовательно, фильм уносит зрителя в 3 разные точки на временной линии, которые постепенно складываются в одно целое. Ответов на возникающие при просмотре вопросы о смысле той или иной метафоры вы не получите, но это ни коим образом не влияет на восприятие, которое по большей части строится на ощущениях.

Кадр из фильма «Приходит дракон»

Чтобы прочувствовать фильм, не всегда необходимо проникать во все его тайны и секреты. А эта задача особенно трудна, когда перед вами столь экзотическое творение. Но при этом есть в нём нечто необъяснимо-завораживающее, что заставляет полностью раствориться внутри происходящего. По всем параметрам это кино стоит того, чтобы его смотреть, однако сложно угадать, кому оно придётся по вкусу, а у кого вызовет отторжение. Вычленяя отдельные его элементы, их можно сравнить с работами Тарантино, Дени Вильнёва, Дэвида Линча и даже в паре сцен видится визуальное сходство с Уэсом Андерсоном. Но более всего фильм напоминает полнометражного «Настоящего детектива», снятого в духе иранских мифов и в более ярких тонах.

Кадр из фильма «Приходит дракон»

Кроме этого, в картине представлен пробирающий саундтрек, который является сильной эмоциональной подпиткой для множества сцен. А визуальная окантовка никого не оставит равнодушным и смело может претендовать на место в рейтинге самых выразительных творений 21 века. Как ни странно, сыгравшие в «Драконе» актёры только начинают восхождение к вершинам кинематографической славы. Но это не мешает им воплотить столь эффектные и колоритные образы, а их игру с трудом назовёшь дилетантской. Всё вместе делает ленту необычайно привлекательной и пригодной даже для повторного просмотра.

Кадр из фильма «Приходит дракон»

В российском прокате со 2 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Приходит дракон»

Трошина Олеся