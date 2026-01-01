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Фильмография
Надер Фаллах
Nader Fallah
Киноафиша
Персоны
Надер Фаллах
Надер Фаллах
Nader Fallah
Дата рождения
5 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.5
Приходит дракон
(2016)
6.1
Скромный прием
(2012)
5.9
Слои лжи
(2023)
Фильмография Надер Фаллах
5.6
Воин от бога
Khodaye Jang
драма
2025, Иран
5.7
Ради Рааны
For Rana
драма
2024, Иран
5.9
Слои лжи
Layers of Lies
боевик, драма
2023, Финляндия
6.5
Приходит дракон
A Dragon arrives!
детектив, приключения
2016, Иран
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Рецензия
6.1
Скромный прием
Paziraie sadeh
комедия, драма
2012, Иран
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