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Надер Фаллах
Надер Фаллах Nader Fallah
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Надер Фаллах

Nader Fallah

Дата рождения
5 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Приходит дракон 6.5
Приходит дракон (2016)
Скромный прием 6.1
Скромный прием (2012)
Слои лжи 5.9
Слои лжи (2023)

Фильмография Надер Фаллах

Воин от бога 5.6
Воин от бога Khodaye Jang
драма 2025, Иран
Ради Рааны 5.7
Ради Рааны For Rana
драма 2024, Иран
Слои лжи 5.9
Слои лжи Layers of Lies
боевик, драма 2023, Финляндия
Приходит дракон 6.5
Приходит дракон A Dragon arrives!
детектив, приключения 2016, Иран
Смотреть трейлер Рецензия
Скромный прием 6.1
Скромный прием Paziraie sadeh
комедия, драма 2012, Иран
Смотреть трейлер
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