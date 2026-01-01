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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Эхсан Гударзи
Ehsan Goudarzi
Киноафиша
Персоны
Эхсан Гударзи
Эхсан Гударзи
Ehsan Goudarzi
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Герой
(2021)
6.5
Приходит дракон
(2016)
Фильмография Эхсан Гударзи
7.9
Герой
Ghahreman
драма, триллер
2021, Франция / Иран
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Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.5
Приходит дракон
A Dragon arrives!
детектив, приключения
2016, Иран
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Рецензия
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