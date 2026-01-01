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Эхсан Гударзи Ehsan Goudarzi
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Эхсан Гударзи

Ehsan Goudarzi

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Герой 7.9
Герой (2021)
Приходит дракон 6.5
Приходит дракон (2016)

Фильмография Эхсан Гударзи

Герой 7.9
Герой Ghahreman
драма, триллер 2021, Франция / Иран
Смотреть трейлер Рецензия
Приходит дракон 6.5
Приходит дракон A Dragon arrives!
детектив, приключения 2016, Иран
Смотреть трейлер Рецензия
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