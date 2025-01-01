[первые реплики]

Терапевт [к Фишеру] Фантазии — это хорошо, но моя работа — держать тебя в нужном русле. Мы ищем факты. Кажется, ты возвращаешься к Каиру и ко мне, когда у тебя проблемы. Два месяца назад ты уехал из Каира, оставил жену, всё — ради работы в полиции в Европе. А теперь вернулся, мучимый головными болями. Если хочешь, чтобы я помог избавить тебя от них, нам придется вернуться на два месяца назад. Вернуться к самому началу. Всё, что я знаю... Европа стала твоей навязчивой идеей.