FisherЯ тебя так отым###ю, что в каменный век вернёшься.
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[последние слова]
Фишер[терапевту во время гипноза]Я хочу проснуться. Ты там? Ты можешь меня разбудить.
[долгая пауза]
ФишерТы там?
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FisherВоды кругом полно, а пить нечего.
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[первые реплики]
Терапевт[к Фишеру]Фантазии — это хорошо, но моя работа — держать тебя в нужном русле. Мы ищем факты. Кажется, ты возвращаешься к Каиру и ко мне, когда у тебя проблемы. Два месяца назад ты уехал из Каира, оставил жену, всё — ради работы в полиции в Европе. А теперь вернулся, мучимый головными болями. Если хочешь, чтобы я помог избавить тебя от них, нам придется вернуться на два месяца назад. Вернуться к самому началу. Всё, что я знаю... Европа стала твоей навязчивой идеей.
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Fisher[закадровый голос]Мы занимаемся сексом. Таблетки Ким действуют. Я чувствую себя нормально.
TherapistНо это не то, чего ты хочешь. Давай проясню одну вещь. Ты пытаешься воссоздать головные боли Гарри Грэя через побочные эффекты этих таблеток.
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KimЗачем ты продолжаешь себя мучить?
FisherЯ должен! Я верю в радость!
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KimГарри приехал в Хальбештадт и остался у Кима на полночь.
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CoronerТы профессионал. Мы оба такие. Мы восхищаемся преступником, а не жертвой.