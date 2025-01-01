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Киноафиша Фильмы Элемент преступления Цитаты из фильма Элемент преступления

Цитаты из фильма Элемент преступления

Fisher Я тебя так отым###ю, что в каменный век вернёшься.
🧡
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[последние слова]
Фишер [терапевту во время гипноза] Я хочу проснуться. Ты там? Ты можешь меня разбудить.
[долгая пауза]
Фишер Ты там?
🧡
👏
🥺
🤔
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Fisher Воды кругом полно, а пить нечего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Терапевт [к Фишеру] Фантазии — это хорошо, но моя работа — держать тебя в нужном русле. Мы ищем факты. Кажется, ты возвращаешься к Каиру и ко мне, когда у тебя проблемы. Два месяца назад ты уехал из Каира, оставил жену, всё — ради работы в полиции в Европе. А теперь вернулся, мучимый головными болями. Если хочешь, чтобы я помог избавить тебя от них, нам придется вернуться на два месяца назад. Вернуться к самому началу. Всё, что я знаю... Европа стала твоей навязчивой идеей.
🧡
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Fisher [закадровый голос] Мы занимаемся сексом. Таблетки Ким действуют. Я чувствую себя нормально.
Therapist Но это не то, чего ты хочешь. Давай проясню одну вещь. Ты пытаешься воссоздать головные боли Гарри Грэя через побочные эффекты этих таблеток.
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Kim Зачем ты продолжаешь себя мучить?
Fisher Я должен! Я верю в радость!
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Kim Гарри приехал в Хальбештадт и остался у Кима на полночь.
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Coroner Ты профессионал. Мы оба такие. Мы восхищаемся преступником, а не жертвой.
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