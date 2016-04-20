«72 часа»: Рецензия Киноафиши

Мы хотим, чтобы это не повторялось

В прокат выходят «72 часа» Киры Ангелиной — военная драма, но сюжет расскажет не о войне, а о людях внутри нее. Начало Великой Отечественной войны. В маленьком оккупированном городке вблизи фронта действует партизанская бригада из молодых ребят, учившихся в одной школе. Однако в подполье ушли не все – сын священника Дмитрий сознательно переходит на сторону немцев и изощренно мстит своим бывшим одноклассникам, учителям и в особенности, комсомольцу Алексею, с которым они были влюблены в одну девушку… По прошествии нескольких лет уже после войны руководитель бригады случайно сталкивается с человеком, похожим на Дмитрия, и понимает, что перед ним – тот самый предатель. Чтобы доказать это, у следствия есть всего трое суток – 72 часа.

Кадр из фильма «72 часа» Действия полностью основаны на реальных событиях: листаются болезненные для нашей страны страницы коллаборационизма, и уже один этот факт заставляет со вниманием отнестись к картине. Тем не менее, не только он приковывает взгляд. С точки зрения цели здесь все достаточно просто: посылы в сторону светлых идеалов любви к родине, чувства собственной гордости и умения стоять до конца. При этом авторы очень деликатно обошлись с материалом: навязывать и директивно утверждать идею они не собирается. Поэтому, наверное, никому не придет в голову забираться в дебри и называть фильм, к примеру, метафизикой предательства или навешивать ярлык «патриотическое кино». Все проще и оттого честнее.

Кадр из фильма «72 часа» В общем-то, картина о выборе. О том, как становятся предателем: постепенно переступают границы. Как, пробуя все новые грани жестокости, потихоньку гниют изнутри, как заканчивается человек в человеке, как сложно выстрелить в кого-то впервые, а потом все легче и легче… Для Мити Лабуша, сыгравшего Дмитрия, роль стала настоящей актерской удачей – прежде у него не было столь сильных отрицательных образов. Здесь же раскрылся с совсем другой стороны. Его герой и правда перешагивает пределы допустимого так, что ему веришь, и жестокость настолько явственна, что заставляет страшиться. Однако злодей у Лабуша получился настоящий, из плоти и крови (интересно, как актер оправдывал для себя своего Дмитрия?) Это делает игру еще более ценной и счастливо уводит ее от шаблонности. В тоже время кто-то скорее предпочтет предательству гибель и платит собственной жизнью, которая только-только начинается. В которой есть радость, смех, любовь. Эту сторону воплощает актерский дуэт Александра Зельского (исполнил роль Алексея) и Елизаветы Арзамасовой (его возлюбленной Шуры) – и оба одинаково хороши в своих отчаянно светлых образах.

Кадр из фильма «72 часа» Отчаяние прочитывается и в персонажах Ирины Розановой (следователь) и Алексея Шевченкова (руководитель отряда). Именно им суждено было пережить молодых ребят. Только если у бывшего партизана отчаяние и чувство вины рвутся наружу, то в героине Розановой – герметичны и находятся глубоко внутри. Лицо следователя непроницаемо, и только по редким взглядам женщины на старую фотографию становится понятно, что она перенесла в прошлом. Представляя «72 часа» на кинофестивале «Окно в Европу», создатели сказали о том, для чего была снята эта картина: «Мы все хотим, чтобы это больше не повторялось». Кажется, в этой фразе есть абсолютно все, и потому нет необходимости пространно рассуждать о задачах. Тяжелый, с натуралистическими сценами фильм действительно важен и нужен зрителю.

Александра Подольникова

В русском прокате с 5 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «72 часа»