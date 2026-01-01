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Митя Лабуш
Митя Лабуш Mitya Labush
Киноафиша Персоны Митя Лабуш

Митя Лабуш

Mitya Labush

Дата рождения
8 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Биография Мити Лабуша

Родился 8 ноября 1985 года. Минск, СССР (Беларусь).

Популярные фильмы

Кумир 7.5
Кумир (2019)
Город тайн 7.1
Город тайн (2024)
72 часа 6.6
72 часа (2016)

Фильмография Мити Лабуша

Бабье царство 2
Бабье царство 2
детектив, комедия 2026, Россия
Бабье царство 3
Бабье царство 3
детектив, комедия 2026, Россия
Бабье царство
Бабье царство
детектив, комедия 2026, Россия
Соль по вкусу
Соль по вкусу
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Город тайн 7.1
Город тайн
драма, детектив 2024, Россия
Магомаев 6.3
Магомаев
драма, музыка, мелодрама 2020, Россия
Ведьма
Ведьма
драма, мелодрама, мини-сериал 2019, Россия/Украина
Кумир 7.5
Кумир
драма, мистика 2019, Россия
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