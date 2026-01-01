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Митя Лабуш
Mitya Labush
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Персоны
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Mitya Labush
Дата рождения
8 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Мити Лабуша
Родился 8 ноября 1985 года. Минск, СССР (Беларусь).
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драма, мелодрама, мини-сериал
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