Наша рецензия

Мы хотим, чтобы это не повторялось В прокат выходят «72 часа» Киры Ангелиной — военная драма, но сюжет расскажет не о войне, а о людях внутри нее. Начало Великой Отечественной войны. В маленьком оккупированном городке вблизи фронта действует партизанская бригада из молодых ребят, учившихся в одной школе. Однако в подполье ушли не все – сын священника Дмитрий сознательно переходит на сторону немцев и изощренно мстит своим бывшим одноклассникам, учителям и в…