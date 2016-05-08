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72 часа 72 часа
Киноафиша Фильмы 72 часа Отзывы о фильме «72 часа»
72 часа 2016 / Россия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «72 часа»

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Наша рецензия

Мы хотим, чтобы это не повторялось В прокат выходят «72 часа» Киры Ангелиной — военная драма, но сюжет расскажет не о войне, а о людях внутри нее. Начало Великой Отечественной войны. В маленьком оккупированном городке вблизи фронта действует партизанская бригада из молодых ребят, учившихся в одной школе. Однако в подполье ушли не все – сын священника Дмитрий сознательно переходит на сторону немцев и изощренно мстит своим бывшим одноклассникам, учителям и в…

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alex 8 мая 2016, 14:07
спокойный такой фильм. всё ясно и понятно с самого начала.
молодёжи должно понравиться, им страшно будет.
а кто постарше типа меня, те ещё разок подумают, почему же с нами старшее поколение было немногословно.
актёры подобраны хорошо. Розанова - супер! Шевченков удивительно правдоподобен.
оператор уважает зрителя, респект ему!
8 мая 2016, 14:07 Ответить
Андрей Белый 9 мая 2016, 22:02
на праздник 9-ое мая, могли бы что нибудь и получше показать!!!
9 мая 2016, 22:02 Ответить
Андрей Белый 9 мая 2016, 22:24
вот именно что всё понятно с самого начала кто предатель, даже никакой загадки в фильме нет, просто растянут фильм
9 мая 2016, 22:24 Ответить
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