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Черная орхидея
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The Black Orchid

Черная орхидея, 1958

1958 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

После того, как Роуз Бьянко потеряла своего мужа, погибшего от рук гангстеров, она вынуждена проводить много времени за изготовлением искусственных цветов, чтобы содержать себя и своего сына. Люди косо смотрят на вдову, ибо подозревают, что именно она виновата в том, что муж, потакая её расточительности, связался с криминалом. Фрэнк Валенте, также овдовевший, влюбляется в Роуз. Он пытается убедить женщину, что любовь существует. Неожиданно он наталкивается на сопротивление дочери, которая противится его браку с Роуз.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 3 сентября 1958
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Ритт
Мартин Ритт
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Питер Марк Ричман
Вирджиния Винсент
Фрэнк Пулья
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная орхидея 2 постера
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