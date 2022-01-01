Черная орхидея, 1958

После того, как Роуз Бьянко потеряла своего мужа, погибшего от рук гангстеров, она вынуждена проводить много времени за изготовлением искусственных цветов, чтобы содержать себя и своего сына. Люди косо смотрят на вдову, ибо подозревают, что именно она виновата в том, что муж, потакая её расточительности, связался с криминалом. Фрэнк Валенте, также овдовевший, влюбляется в Роуз. Он пытается убедить женщину, что любовь существует. Неожиданно он наталкивается на сопротивление дочери, которая противится его браку с Роуз.