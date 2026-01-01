Даже на глинистой почве овощи в июле прут буйно: запоминайте, как садоводы льют уксус на грядки

Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета

Варить картошку под крышкой или без? 99% хозяек не знает этого «золотого правила белорусов», а от него зависит вкус блюда

Наконец-то дождались от Netflix триллер с «необыкновенной задумкой» — уже 1 600 000 зрителей пали перед его чарами

Тест для тех, кто сидит в очереди за бензином: вспомните 5 фильмов СССР по автомобилям

Тест: попросили ИИ нарисовать обложки к советской классике — сможете с первого раза угадать все 5 фильмов?

Избивала ребенка, пила в три горла: от реальной Аннушки из «Мастера и Маргариты» у Воланда душа убежала бы в пятки

Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку

Юра, да не тот: в топ-5 лучших российских фильмов – ни одного с Борисовым, зато №5 – в стиле Данелии (и Спилберга!)