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Фильмография
Наталья Клюкина
Natalya Klyukina
Киноафиша
Персоны
Наталья Клюкина
Наталья Клюкина
Natalya Klyukina
Дата рождения
5 августа 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Натальи Клюкиной
Родилась 5 августа 1989 года. Миасс, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
3.8
Потерянное отражение: Исповедь содержанки
(2018)
Фильмография Натальи Клюкиной
3.8
Потерянное отражение: Исповедь содержанки
Poteryannoe otrazhenie. Ispoved soderzhanka
драма
2018, Россия
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