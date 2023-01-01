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Гласленд Гласленд
Киноафиша Фильмы Гласленд Награды и номинации фильма Гласленд
Glassland Гласленд 2014 / Ирландия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Награды и номинации фильма Гласленд

Вся информация о фильме
Сандэнс 2015 Сандэнс 2015
Специальный приз жюри - драма (программа «Мировое кино»)
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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