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Постер фильма Ничего личного
6.9
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6.9

Ничего личного

, 2009
Nothing Personal
Нидерланды, Ирландия / драма / 18+
Постер фильма Ничего личного
6.9

О фильме

Молодая женщина и пожилой мудрец бросают вызов друг другу, и переживают историю о личной свободе и привязанности. Она — молодая голландская женщина, которая после отказа от всего своего имущества становится бродягой и находит свое одиночество в строгих пейзажах Ирландии. Он — старик, который живет уединенной жизнью в изолированном доме в Ирландии. Она — радикальна и бескомпромиссна. Он — мудр и ироничен. То, что объединяет их — одиночество, которое они оба расценивают как свободу.

Он предлагает ей работать на него в обмен на пищу. Она соглашается, но при одном условии: между ними не будет никакого личного контакта, только работа. Вскоре оба становятся интересны друг другу, но оба хотят как сохранить согласие про «ничего личного», так и нарушить его. Их простая жизнь следует в цикле дней и ночей, работы и отдыха, но медленно приближает героев фильма друг к другу. Кто первым нарушит сделку и допустит личный интерес?

В ролях

Стивен Ри
Стивен Ри
Martin
Лотте Вербеек
Лотте Вербеек
You
Энн Мари Хоран
Mother Pocknick
Tom Charlfa
Father Picknick
Fintan Halpenny
Elder Son Picknick
Sean McRonnel
Younger Son Picknick
Пол Ронан
Man in Car
Fiona Kelly
Female Bartender
Aindrias De Staic
Fiddle Player
Petey Madigan
Accordeon Player
Режиссер Урсула Антоняк
Сценарист Урсула Антоняк
Композитор Ethan Rose
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Ирландия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 19 августа 2010
Премьера в мире 14 августа 2009
Дата выхода
8 июля 2010 Германия 6
8 июля 2010 Испания
18 ноября 2010 США
14 августа 2009 Эсватини
MPAA PG-13
Сборы в мире $973 377
Производство Rinkel Film, Family Affair Films, Fastnet Films
Другие названия
Nothing Personal, Nada personal, Nada Pessoal, Nekā personīga, Nic osebnega, Nic osobistego, Özel Hayatlar, Semmit magamról, Τίποτα το προσωπικό, Ничего личного, Нищо лично, 与个人无关

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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