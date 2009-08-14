Молодая женщина и пожилой мудрец бросают вызов друг другу, и переживают историю о личной свободе и привязанности. Она — молодая голландская женщина, которая после отказа от всего своего имущества становится бродягой и находит свое одиночество в строгих пейзажах Ирландии. Он — старик, который живет уединенной жизнью в изолированном доме в Ирландии. Она — радикальна и бескомпромиссна. Он — мудр и ироничен. То, что объединяет их — одиночество, которое они оба расценивают как свободу.

Он предлагает ей работать на него в обмен на пищу. Она соглашается, но при одном условии: между ними не будет никакого личного контакта, только работа. Вскоре оба становятся интересны друг другу, но оба хотят как сохранить согласие про «ничего личного», так и нарушить его. Их простая жизнь следует в цикле дней и ночей, работы и отдыха, но медленно приближает героев фильма друг к другу. Кто первым нарушит сделку и допустит личный интерес?