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Светлый путь
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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
О фильме
Неграмотная, но трудолюбивая деревенская девушка Таня, приехав в город и поработав домработницей, нашла свое счастье в учебе и стахановском труде. Ее избирают депутатом Верховного Совета…
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
1940
Премьера в мире
7 октября 1940
Дата выхода
7 октября 1940
Россия
12+
Производство
Мосфильм
Другие названия
Svetlyy put, Tanya, Der helle Weg, Cinderella, Den ljusa vägen, Foteinos dromos, Helge tee, Jasna droga, The Radiant Path, The Shining Path, Valoisa tie, Világos út, Светлый путь
Режиссер
Григорий Александров
В ролях
Любовь Орлова
Евгений Самойлов
Елена Тяпкина
Владимир Володин
Анастасия Зуева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.0
Оцените
13
голосов
6
IMDb
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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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