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Киноафиша Фильмы Композитор Глинка

Композитор Глинка

Kompozitor Glinka 18+
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О фильме

Биографическя лента о жизни и творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, создателе русской музыки, авторе замечательных опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» и др.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 6 июня 1952
Дата выхода
6 июня 1952 СССР
9 мая 1953 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Kompozitor Glinka, Glinka, Man of Music, A nagy muzsikus - Glinka, Compozitorul Glinka, Czarodziej Glinka, El compositor Glinka, Lied der Heimat, Stormfulde toner, Stormfulle toner, Stormfyllda tider, Venäläinen rapsodia, Композитор Глинка
Режиссер
Григорий Александров
Григорий Александров
В ролях
Борис Смирнов
Любовь Орлова
Любовь Орлова
Юрий Любимов
Юрий Любимов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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