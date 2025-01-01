Биографическя лента о жизни и творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, создателе русской музыки, авторе замечательных опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» и др.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска1952
Премьера в мире6 июня 1952
Дата выхода
6 июня 1952
СССР
9 мая 1953
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Kompozitor Glinka, Glinka, Man of Music, A nagy muzsikus - Glinka, Compozitorul Glinka, Czarodziej Glinka, El compositor Glinka, Lied der Heimat, Stormfulde toner, Stormfulle toner, Stormfyllda tider, Venäläinen rapsodia, Композитор Глинка