«Гибби»: Рецензия Киноафиши

О жизни за 10

Все знают, что подростковый возраст – период «так себе», жить по-взрослому ты еще не научился, а обстоятельства требуют. Вот и кричишь ночами в подушку, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто никаких подвигов не ждет, а просто молча верит в тебя, улыбается и не гадит по углам… Так, по крайней мере делает обезьянка Гибби. Милый капуцин становится гостем ученицы средней школы Кэти (Шелби Лион), которая после смерти мамы совсем ушла в себя. Отчаянно пытаясь забыть прошлое, девочка оставила позади подруг, гимнастику и детские мечты. Так бы она и проходила, глядя в пол и вжавшись в рюкзак, все лучшие тинейджерские моменты, прозевав первые дискотеки, любовь и интриги, если бы не эта жизнерадостная странно одетая обезьянка.

Режиссерская идея Фила Горна достойна уважения, ведь сегодня не так много доброго подросткового кино, не испорченного прыщами и первым сексом. Внимание камеры он сосредотачивает на первых взрослых трудностях, необходимости принимать решения, нести ответственность и учиться отклеивать от себя ярлык школьного аутсайдера. Довольно неожиданной становится вторая главная героиня – обезьянка, правда уже засветившаяся на совсем не детской тусовке «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Кстати это не девочка Гибби, а солидный 22-летний актер Кристал Манки, весь фильм проходивший в унизительных розовых платьицах и очках со стразами. Ну, если закрыть глаза на эту закадровую деталь, то фильм не имеет и намека на пошлость и возрастную неуместность.

Кадр из фильма «Гибби»

Но (!) искренними намерениями зрителя не накормишь, он сегодня до неприличного избирателен и полуфабрикаты есть не будет. А «Гибби» как раз кажется немного недодуманной, недоделанной. Картина, несмотря на заявку, получилась не глубокая, и даже странная. Ну, во-первых, сама история с обезьянкой, ведь чтобы ее получить, нужно было пройти настоящий кастинг с эссе и очным туром. Это скорее сюжет для детского сада или начальной школы, когда все решают рисунки и сочинения. Непонятной остается и вопрос с гимнастикой. Тренировки напоминают какой-то праздник, где девочки во всем парадном и блестящем щеголяют друг перед другом и соревнуются в остроумии. Где Кэти все дается настолько легко и быстро, что она даже не успевает вспотеть. Где приложив минимум усилий, спортсмен получает максимальный результат. Где тренер сыплет комплимены и говорит, что все получится. Не похоже на Спорт…

Кадр из фильма «Гибби»

Все получилось каким-то натянутым и искусственным, как будто это какая-то игра в кино с неправдоподобными диалогами, ситуациями и вообще жизнью. И если Шелби Лион не доигрывает, то Иса Пенаджеро, в роли зазнайки Алисии, явно переигрывает. Ее мимика настолько подвижна и изменчива, что в глазах начинает рябить, а в душе появляется страх впасть в эпилептический припадок. При этом не понятно, откуда у такой юной девушки столько желчной ненависти и зависти к Кэти, которую она проявляет 24/7. Но поистине пугает абсолютно неэстетичный, немузыкальный и просто странный танцевальный номер, хореография, которого оставляет желать лучшего. Там еще была гиперактивная певица… Ладно, это лучше видеть.

Кадр из фильма «Гибби»

И, очевидно, режиссер со сценаристом, снимали картину с далеких просторов киношных стереотипов о подростковых буднях. Как будто все красотки в школе завидуют «невидимкам», лучшие парни выбирают тихонь, все серьезные разговоры происходят на качелях, а любовь случается в библиотеке. В общем, смешное, которого в фильме совсем не много, не смешит, трогательное не трогает, а серьезное не озадачивает. Все проходит как то мимо, а глаз радует лишь здорово выдрессированная обезьянка, и в одном из моментов – очаровательная Вивика А. Фокс.

«Гибби» Фила Горна кино для зрителей до 10, которые, наверняка, не будут столь критично оценивать игру актрис и глубину проблемы, а просто будут восхищаться непосредственным животным. И в этом фильме их чувств ничего не ранит и плохому не научит. Больно будет только взрослым.

Кадр из фильма «Гибби»

Инна Син

В российском прокате с 22 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гибби»