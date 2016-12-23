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Киноафиша Рецензии «Гибби»: Рецензия Киноафиши

«Гибби»: Рецензия Киноафиши

23 декабря 2016 00:00
«Гибби»: Рецензия Киноафиши
О жизни за 10

Все знают, что подростковый возраст – период «так себе», жить по-взрослому ты еще не научился, а обстоятельства требуют. Вот и кричишь ночами в подушку, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто никаких подвигов не ждет, а просто молча верит в тебя, улыбается и не гадит по углам… Так, по крайней мере делает обезьянка Гибби. Милый капуцин становится гостем ученицы средней школы Кэти (Шелби Лион), которая после смерти мамы совсем ушла в себя. Отчаянно пытаясь забыть прошлое, девочка оставила позади подруг, гимнастику и детские мечты. Так бы она и проходила, глядя в пол и вжавшись в рюкзак, все лучшие тинейджерские моменты, прозевав первые дискотеки, любовь и интриги, если бы не эта жизнерадостная странно одетая обезьянка.

Режиссерская идея Фила Горна достойна уважения, ведь сегодня не так много доброго подросткового кино, не испорченного прыщами и первым сексом. Внимание камеры он сосредотачивает на первых взрослых трудностях, необходимости принимать решения, нести ответственность и учиться отклеивать от себя ярлык школьного аутсайдера. Довольно неожиданной становится вторая главная героиня – обезьянка, правда уже засветившаяся на совсем не детской тусовке «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Кстати это не девочка Гибби, а солидный 22-летний актер Кристал Манки, весь фильм проходивший в унизительных розовых платьицах и очках со стразами. Ну, если закрыть глаза на эту закадровую деталь, то фильм не имеет и намека на пошлость и возрастную неуместность.

Кадр из фильма «Гибби»
Кадр из фильма «Гибби»

Но (!) искренними намерениями зрителя не накормишь, он сегодня до неприличного избирателен и полуфабрикаты есть не будет. А «Гибби» как раз кажется немного недодуманной, недоделанной. Картина, несмотря на заявку, получилась не глубокая, и даже странная. Ну, во-первых, сама история с обезьянкой, ведь чтобы ее получить, нужно было пройти настоящий кастинг с эссе и очным туром. Это скорее сюжет для детского сада или начальной школы, когда все решают рисунки и сочинения. Непонятной остается и вопрос с гимнастикой. Тренировки напоминают какой-то праздник, где девочки во всем парадном и блестящем щеголяют друг перед другом и соревнуются в остроумии. Где Кэти все дается настолько легко и быстро, что она даже не успевает вспотеть. Где приложив минимум усилий, спортсмен получает максимальный результат. Где тренер сыплет комплимены и говорит, что все получится. Не похоже на Спорт…

Кадр из фильма «Гибби»
Кадр из фильма «Гибби»

Все получилось каким-то натянутым и искусственным, как будто это какая-то игра в кино с неправдоподобными диалогами, ситуациями и вообще жизнью. И если Шелби Лион не доигрывает, то Иса Пенаджеро, в роли зазнайки Алисии, явно переигрывает. Ее мимика настолько подвижна и изменчива, что в глазах начинает рябить, а в душе появляется страх впасть в эпилептический припадок. При этом не понятно, откуда у такой юной девушки столько желчной ненависти и зависти к Кэти, которую она проявляет 24/7. Но поистине пугает абсолютно неэстетичный, немузыкальный и просто странный танцевальный номер, хореография, которого оставляет желать лучшего. Там еще была гиперактивная певица… Ладно, это лучше видеть.

Кадр из фильма «Гибби»
Кадр из фильма «Гибби»

И, очевидно, режиссер со сценаристом, снимали картину с далеких просторов киношных стереотипов о подростковых буднях. Как будто все красотки в школе завидуют «невидимкам», лучшие парни выбирают тихонь, все серьезные разговоры происходят на качелях, а любовь случается в библиотеке. В общем, смешное, которого в фильме совсем не много, не смешит, трогательное не трогает, а серьезное не озадачивает. Все проходит как то мимо, а глаз радует лишь здорово выдрессированная обезьянка, и в одном из моментов – очаровательная Вивика А. Фокс.

«Гибби» Фила Горна кино для зрителей до 10, которые, наверняка, не будут столь критично оценивать игру актрис и глубину проблемы, а просто будут восхищаться непосредственным животным. И в этом фильме их чувств ничего не ранит и плохому не научит. Больно будет только взрослым.

Кадр из фильма «Гибби»
Кадр из фильма «Гибби»

Инна Син

В российском прокате с 22 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гибби»

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