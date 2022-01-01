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Михал Жебровский
Михал Жебровский
Michał Żebrowski
О персоне
Фильмография
Михал Жебровский
Michał Żebrowski
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Дата рождения
17 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Варшава, Польша
Рост
188 см
Биография Михала Жебровского
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Фильмография Михала Жебровского
За синими дверями
фэнтези, семейный
2016, Польша
5.0
В стиле jazz
комедия, мелодрама
2010, Россия
5.0
1612
исторический, приключения
2007, Россия
7.0
Кто никогда не жил
драма
2006, Польша
6.0
Любовники года тигра
2005, Польша / Китай
5.0
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