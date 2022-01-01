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TheatreHD: Идоменей
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Idomeneo

TheatreHD: Идоменей, 2017

2017 / США
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О фильме

Троянская война окончена. Критский царь Идоменей возвращается домой. Страшная буря разбивает корабль, но царь остается жив и дает опрометчивую клятву: принести в жертву Посейдону первое живое существо, что встретит на берегу. Первым царь встречает родного сына Идаманта, разбившего сердце сразу двум прекрасным пленницам — Илие и Электре... Барочный шедевр, в котором, в отличие от мифа-первоисточника, все хорошо заканчивается. Появление его в репертуаре Мет — двойная сенсация: впервые в серии Live in HD «незаезженная» опера Моцарта, причем в классической, датированной началом 1980-х постановке Жан-Пьера Поннеля, возобновляемой Мет после десятилетнего перерыва. Партию критского царя Идоменея, в которой когда-то блистал Лучано Паваротти, исполнит американец Мэтью Поленцани — тенор, которому не привыкать к определению «фантастический».

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Продолжительность 3 часа 58 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Жан-Пьер Поннель
В ролях
Эльза ван дер Хевер
Надин Сьерра
Элис Кут
Мэтью Поленцани
Алан Опье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Идоменей 1 постер
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