OperaHD: Богема, 2017

Опера Пуччини в постановке Royal Opera House. Романтической оперой Пуччини дирижирует Антонио Паппано, а в новой постановке Ричарда Джонса выступит великолепная команда молодых певцов, в том числе Николь Кар, Майкл Фабиано и Мариуш Квечень. Нищий поэт Рудольф знакомится с вышивальщицей Мими, и они сразу же влюбляются друг в друга. Но их счастье оказывается под угрозой, когда Рудольф узнает, что Мими тяжело больна… Новой постановкой «Богемы» Пуччини руководит известный режиссёр Ричард Джонс («Борис Годунов», «Триптих»). Неповторимая в своём остроумном и страстном сплаве комедии с трагедией, опера рассказывает о жизни творческих молодых людей, кое-как зарабатывающих себе на хлеб в богемном квартале Парижа, столицы XIX века. Джонс привносит в популярное классическое произведение присущую ему проницательность, выраженную в красивых декорациях Стюарта Лэнга, стилизованных под 1850-е годы. Созданная Пуччини романтическая картина богемного Парижа, с запоминающейся музыкой и любовной историей из повседневной жизни, завоевала сердца слушателей по всему миру. «Богема» — одна из наиболее популярных опер. Впервые она была поставлена в Ковент-Гарден в 1897 году и с тех пор исполнялась там более 500 раз.