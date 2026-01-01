Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мариуш Квечень
Mariusz Kwiecień
Киноафиша
Персоны
Мариуш Квечень
Мариуш Квечень
Mariusz Kwiecień
Дата рождения
4 ноября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Краков, Польша
Популярные фильмы
8.9
TheatreHD: Любовный напиток
(2012)
8.6
Роберто Девере
(2016)
8.6
TheatreHD: Евгений Онегин
(2013)
Фильмография Мариуш Квечень
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2017
2016
2014
2013
2012
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
OperaHD: Богема
The Royal Opera: La Boheme
опера
2017, Великобритания
8.6
Роберто Девере
Roberto Devereux
опера
2016, США
8.2
TheatreHD: Искатели жемчуга
Les pêcheurs de perles
опера
2016, США
Дон Жуан
Mozart: Don Giovanni
опера
2014, Великобритания
8.6
TheatreHD: Евгений Онегин
Eugene Onegin
опера
2013, США
8.9
TheatreHD: Любовный напиток
L'elisir d'amore
опера
2012, США
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667