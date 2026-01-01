Оповещения от Киноафиши
Мариуш Квечень Mariusz Kwiecień
Киноафиша Персоны Мариуш Квечень

Мариуш Квечень

Mariusz Kwiecień

Дата рождения
4 ноября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Краков, Польша

Популярные фильмы

TheatreHD: Любовный напиток 8.9
TheatreHD: Любовный напиток (2012)
Роберто Девере 8.6
Роберто Девере (2016)
TheatreHD: Евгений Онегин 8.6
TheatreHD: Евгений Онегин (2013)

Фильмография Мариуш Квечень

Жанр
Год
OperaHD: Богема
OperaHD: Богема The Royal Opera: La Boheme
опера 2017, Великобритания
Роберто Девере 8.6
Роберто Девере Roberto Devereux
опера 2016, США
TheatreHD: Искатели жемчуга 8.2
TheatreHD: Искатели жемчуга Les pêcheurs de perles
опера 2016, США
Дон Жуан
Дон Жуан Mozart: Don Giovanni
опера 2014, Великобритания
TheatreHD: Евгений Онегин 8.6
TheatreHD: Евгений Онегин Eugene Onegin
опера 2013, США
TheatreHD: Любовный напиток 8.9
TheatreHD: Любовный напиток L'elisir d'amore
опера 2012, США
