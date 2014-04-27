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Киноафиша Фильмы Дон Жуан

Дон Жуан

Mozart: Don Giovanni 18+
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О фильме

Высокая трагикомедия В.-А. Моцарта, впервые представленная публике в 1787 году, дарит безграничную свободу для осуществления режиссерских замыслов. Каспер Хольтен, вслед за режиссерским дебютом в «Евгении Онегине», предлагает новую интерпретацию оперы Моцарта, тематизирующую в первую очередь богатое воображение главного героя. Дон Жуан предстает в образе художника, соблазняющего бесконечную череду женщин своей способностью к созданию прекрасных иллюзий.

Акценты смещаются таким образом, что сексуальная жизнь Дон Жуана рассматривается с менее поверхностных, чем обычно, позиций: распутный образ жизни истолковывается как компенсация травмы, причиненной мыслью о собственной смертности. Каждая женщина, соблазненная им, представляет жизнь, которую он мог бы прожить. В обмен на порождаемые им иллюзии он получает иллюзию вечной жизни, но по заоблачной цене. Добавляя сочинению Моцарта мрачных тонов, Хольтен, тем не менее, не теряет в полетной легкости, которой славится это сочинение Моцарта.  Перед зрителем разворачивается впечатляющий визуальный мир, который простирается от красочной комедии до захватывающей дух драмы.

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 27 апреля 2014
Производство The Royal Opera House
Другие названия
Mozart: Don Giovanni
Режиссер
Каспер Хольтен
В ролях
Мариуш Квечень
Вероник Жан
Алекс Эспозито
Антонио Поли
Малин Бюстрем
Все актеры и съемочная группа
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