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Искатели жемчуга
Les pêcheurs de perles
Искатели жемчуга, 2005
2005 / Италия
7.7
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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мюзикл
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7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2005
Премьера в мире
1 марта 2005
Режиссер
Тициано Манчини
В ролях
Анник Масси
Ясу Накаджима
Люка Грасси
Луиджи Де Донато
Георге Янку
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