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Искатели жемчуга
Киноафиша Фильмы Искатели жемчуга
Les pêcheurs de perles

Искатели жемчуга, 2005

2005 / Италия
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 марта 2005
Режиссер
Тициано Манчини
В ролях
Анник Масси
Ясу Накаджима
Люка Грасси
Луиджи Де Донато
Георге Янку
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Искатели жемчуга 1 постер
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