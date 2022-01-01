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TheatreHD: Евгений Онегин
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Eugene Onegin

TheatreHD: Евгений Онегин, 2013

2013 / США
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О фильме

Новая постановка романтической трагедии П.И. Чайковского, осуществленная прославленным английским режиссером Деборой Уорнер. За пульт встанет Валерий Гергиев. Анна Нетребко откроет третий сезон Мет, впервые исполнив на сцене театра партию Татьяны, наивной героини пушкинского классического романа. Мариуш Квечень предстанет в роли сосредоточенного на себе заглавного героя, которым в его исполнении уже восхищалась публика многих оперных театров мира; а Петр Бечала вновь сыграет одну из своих знаменитых ролей, Ленского, друга Онегина, невольно ставшего врагом. Газета Sunday Telegraph в рецензии на постановку Деборы Уорнер, которая будет перенесена в Мет из Английской Национальной Оперы, утверждает, что спектакль «обладает взрывной эмоциональностью и властно притягивает взгляд: проникая в самое сердце оперы Чайковского, Уорнер показывает, что «Онегин» — о двух слоях российского общества, деревенски-провинциальном и столично-декадентском, чье столкновение приводит к трагедии, и о трех сломанных жизнях».

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Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 2013
Возраст 6+
Режиссер
Фиона Шоу
Фиона Шоу
В ролях
Анна Нетребко
Петр Бечала
Мариуш Квечень
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Евгений Онегин 1 постер
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