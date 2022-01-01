TheatreHD: Любовный напиток, 2012

«Анна Нетребко плюс Мэтью Поленцани плюс Мариуш Квечень. Плюс комический сюжет и искрометная россыпь мелодий Гаэтано Доницетти. Взболтать до появления пузырьков и полного восторга публики». Рецепт этого коктейля в Метрополитен опробовали два года назад, и тогдашний успех «Дона Паскуале» взывал к повторению. В нынешнем сезоне к беспроигрышным составляющим этого — «Любовного» — напитка добавится яркая сервировка: за сценическое воплощение одной из самых известных опер-буффа возьмется Бартлетт Шер, а в качестве «вишенки» в сложившийся ансамбль войдет отличный характерный бас Амброджо Маэстри в роли доктора Дулькамары, шарлатана с добрым сердцем. Лучшего аперитива перед разнообразным сезоном в Мет придумать просто не могли. «Любовный напиток», в котором соединяются традиции старинной оперы-буффа с ее любовью к не всегда невинным обманам, лирика классической романтической мелодрамы (не случайно самым известным номером оперы стал романс Неморино Una furtiva lagrima) и хоровые прозрения грядущего Рисорджименто. «Любовный напиток» — это своего рода две оперы в одной, — говорит режиссер Бартлетт Шер. — Опера увлекательная и развлекательная, но в ней не все так просто. Дополнительный смысл ей придает эпоха, в которую она была написана». За дирижерский пульт встанет маэстро Маурицио Бенини: их совместная с Шером успешная работа над «Графом Ори» в прошлом сезоне в Мет может служить гарантией качества обещанного всему миру напитка.