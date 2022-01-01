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TheatreHD: Кавалер розы
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Die Rosenkavalier

TheatreHD: Кавалер розы, 2017

2017 / США
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О фильме

Финальная премьера сезона выводит на сцену комедию, и весьма озорную. Начинается все не где-нибудь, а в спальне княгини, супруги маршала, которой объясняется в любви 17-летний Октавиан. Признание прерывает вторжение кузена Маршальши, похотливого барона Окса — он женится на богатой наследнице Софи и ищет кавалера, который по обычаю должен преподнести невесте розу. Княгиня предлагает поручить это Октавиану. Дальнейшее — карнавальная череда недоразумений и влюбленностей. Роберт Карсен, сторонник ярких постановочных красок, переносит действие из XVIII века в эпоху упадка империи Габсбургов, ближе ко времени написания оперы. Увидим, откроет ли это дополнительные смыслы в отчасти пародийном сочинении. Но очевидно, что незабываемым окажется дуэт американки Рене Флеминг (Маршальша) и латышской певицы Элины Гаранчи (Октавиан).

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Продолжительность 4 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Карсен
В ролях
Рене Флеминг
Элина Гаранча
Эрин Морли
Мэтью Поленцани
Маркус Брюк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Кавалер розы 1 постер
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