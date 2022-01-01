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Дженнифер Финниган
Дженнифер Финниган
Jennifer Finnigan
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Дженнифер Финниган
Jennifer Finnigan
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Дата рождения
22 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Монреаль, Квебек, Канада
Рост
170 см
Биография Дженнифер Финниган
Родилась 22 августа 1979 года. Монреаль, Квебек, Канада.
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Фильмография Дженнифер Финниган
Добро пожаловать на Рождество
семейный, мелодрама
2018, США
6.0
Неслабый пол
комедия
2014, США
4.0
Бетховен: Большой бросок
комедия, семейный
2008, США
4.0
Прикрытие
криминал, триллер, драма, ужасы
2008, США
6.0
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