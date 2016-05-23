«Неслабый пол»: Рецензия Киноафиши

«Неслабый пол» повествует о беззаботных жителях Новой Англии, у которые настолько лишены проблем и переживаний, что чувствуют пламенную необходимость их себе создавать. Главный герой Винс — успешный адвокат по разводам, настоящий альфа-самец, меняющий женщин, как перчатки. Не жизнь, а сказка — секс с клиентками-сердцеедками, повышение по карьерной лестнице, вечера в баре с такими же друзьями, отпускающими одну сальную шуточку за другой.

Кадр из фильма «Неслабый пол»

Но ситуация, что весьма свойственно для «взрослых» романтических комедий, берёт новый виток, когда Винс знакомится с Джейн, самоуверенной разведённой дамочкой, безупречной настолько, что фильму не веришь с её появлением ещё больше. Между ними, столь уверенными и самостоятельными, выстраиваются необычные, но опять же, невероятно клишированные отношения. Суть в том, что они постоянно заключают пари, шахматные, бильярдные, какие угодно, в которых Винс стабильно проигрывает и должен выполнять фанты, заданные Джейн. В то время как Джейн (на самом деле сценаристы) довольно изобретательна, но вместе с этим чрезвычайно пошла. Сплясать на сцене гей-бара, стоять на автостраде со скабрезным транспарантом, закадрить похотливую толстушку — и это не предел безграничной в ограниченном русле фантазии авторов. И каким-то образом «спорная» парочка, естественно, влюбляется друг в друга.

Кадр из фильма «Неслабый пол»

Пол-то, может быть, и неслабый, но весь фильм представляет из себя довольно хилое и неловкое зрелище. «Неслабый пол» - это низкобюджетный инди-фильм, со всеми вытекающими последствиями. С технической точки зрения всё достаточно скверно — дёрганые монтажные склейки, дрожащая камера, неспособность дать оригинальный в хорошем смысле кадр. Но это полбеды — хуже всего сценарий. Одно клише накладывается на другое, сам фильм работает по примитивной сюжетной схеме, заполняя лишнее пространство второстепенными персонажами, каждый со своей собственной маниакальной одержимостью, лишь бы добить продолжительность фильма до стандартных полутора часов. Таким образом фильм в итоге превращается в утомительный и порой раздражающий балаган. Диалоги вроде бы и написаны, и произносятся взрослыми, оформившимися в жизни людьми, но таких пошлых и детских реплик не услышишь даже на школьной перемене. Самое неприятное в том, что по идее мы должны сопереживать главным героям — они подаются как положительные, только слишком многое из того, что они говорят и делают, уязвляет и здравый смысл, и даже самую относительную и шаткую нравственность. Всё это было бы понятно и даже простительно, если б это была очередная секс-комедия о похотливых тинейджерах, но когда героям фильма глубоко за тридцать — дело пахнет жареным.

Кадр из фильма «Неслабый пол»

Митя Тюлин

В российском прокате с 19 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Неслабый пол»