Муж пациента терапии Значит, я наконец-то раскрылся, втянулся, понимаешь... а она начинает орать, кричать! Я подумал: «Ладно, сейчас она почувствует мой размах.»

Регина [громко смеётся] Нет: НЕТ! Я ждал этого с самого дня свадьбы; НЕТ: он вдавливал локоть в мою руку, и это было больно!