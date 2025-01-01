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Киноафиша Фильмы Неслабый пол Цитаты из фильма Неслабый пол

Цитаты из фильма Неслабый пол

Муж пациента терапии Значит, я наконец-то раскрылся, втянулся, понимаешь... а она начинает орать, кричать! Я подумал: «Ладно, сейчас она почувствует мой размах.»
Регина [громко смеётся] Нет: НЕТ! Я ждал этого с самого дня свадьбы; НЕТ: он вдавливал локоть в мою руку, и это было больно!
Муж пациента терапии О да, и это она так грубо ОБЯЗАНА отметить...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellen Игло#б!
Kendrick Это клевета!
Ellen Клевета — это ложь!
Kendrick Хочешь сейчас это увидеть?…
[встаёт; стенограф продолжает печатать]
Kendrick ...Хочу, чтобы было записано, что я предложил измерить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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