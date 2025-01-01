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Неслабый пол
Цитаты из фильма Неслабый пол
Цитаты из фильма Неслабый пол
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Цитаты
Муж пациента терапии
Значит, я наконец-то раскрылся, втянулся, понимаешь... а она начинает орать, кричать! Я подумал: «Ладно, сейчас она почувствует мой размах.»
Регина
[громко смеётся] Нет: НЕТ! Я ждал этого с самого дня свадьбы; НЕТ: он вдавливал локоть в мою руку, и это было больно!
Муж пациента терапии
О да, и это она так грубо ОБЯЗАНА отметить...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellen
Игло#б!
Kendrick
Это клевета!
Ellen
Клевета — это ложь!
Kendrick
Хочешь сейчас это увидеть?…
[встаёт; стенограф продолжает печатать]
Kendrick
...Хочу, чтобы было записано, что я предложил измерить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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