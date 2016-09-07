«Детство лидера»: Рецензия Киноафиши

Когда был лидер маленький, с кудрявой головой

На экраны выходит режиссёрский дебют актёра Брейди Корбета, снимавшегося у Ноа Баумбаха, Оливье Ассайяса, Ларса фон Триера и Михаэля Ханеке. Фильм «Детство лидера» уже успел собрать большой урожай на известных кинофестивалях, в числе которых фестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» и Венецианский киносмотр. Более того, сам же Корбет написал к фильму сценарий, в соавторстве со своей супругой Моной Фастволд Лерче, и он же выступил в качестве продюсера. Загадкой остаётся лишь, почему начинающий постановщик не сыграл в картине главную роль.

Кадр из фильм «Детство лидера»

Действие ленты разворачивается в 1918 году во Франции. Вот-вот будет заключён Версальский мирный договор, проектом которого занимается советник президента США Вудро Вильсена. Он же приходится отцом главному герою – мальчику, которого все принимают за девочку из-за прекрасных, светлых кудряшек. Также в этом мрачном и чужом доме живёт его мать, взвалившая всю заботу о сыне на плечи экономки и учительницы французского. Глава семейства постоянно занят работой, а его жена увлечена лишь своей набожностью и психическими расстройствами. Мальчик же, то ли от нехватки внимания, то ли от скуки, начинает кидаться камнями в прихожан, ходить голым по дому, пытаться потрогать за грудь свою учительницу и вести себя самым не подобающим образом. Однако этим он лишь вызывает гнев своих родителей, а не желание разобраться в ситуации и помочь, что в итоге обернётся тяжкими последствиями для целой нации и всего мира.

Кадр из фильм «Детство лидера»

Идея для фильма родилась у Корбета, когда ему было всего лишь 17 лет, и это одновременно впечатляет и прослеживается в готовом через столько лет результате. В основе картины лежит одноимённая новела известного экзистенциалиста Жана-Поля Сартра, однако экранизацией её не назовёшь, разве что очень вольной. Стоит отметить, что в фильме хоть и присутствуют реальные исторические личности и события, его действие происходит в вымышленной вселенной, где к власти придёт совсем не Гитлер, а лидер, которого в детстве звали Прескотт. Именно о его становлении Корбет рассказывает историю, доказывая в очередной раз, что отсутствие любви и полное равнодушие родителей по отношению к своему ребёнку может наполнить сердце человека жестокостью и сделать из него настоящего тирана.

Кадр из фильм «Детство лидера»

В «Детстве лидера» повествование весьма натужное, однако чётко выстроенное. Фильм встречает зрителя хроникой военного времени под напряжённый аккомпанемент известного артиста Скотта Уокера, затем в трёх частях он знакомит с героями и старается их развивать, а провожает, пожалуй, самой эффектной сценой, где предстаёт повзрослевший персонаж в исполнении актёра, уже появлявшегося в картине, но в другой роли. Изменения в фильме касаются лишь мальчика, однако Корбет решил не вытаскивать их на поверхность, а оставить где-то внутри персонажа, подавая на стол лишь его бурные реакции на то или иное событие. Не только герои кажутся замкнутыми, но и сам фильм не спешит обнажать зрителю свою истинную сущность, которой, возможно, даже и не существует. У начинающего автора, безусловно, есть свой особый киноязык, вот только он не складывается в целостную картину, а завораживает лишь отдельными элементами.

Кадр из фильм «Детство лидера»

Даже актёры блекнут в этом не до конца осознанном мире, при том, что у каждого из них за плечами определённо есть достижения. Тут вам и сир Давос из «Игры престолов» (Лиам Каннингэм) в роли сурового отца, и молодая триеровская нимфоманка (Стейси Мартин) в роли учительницы французского, и обладательница «Оскара» за фильм «Артист» Беренис Бежо, ну а на десерт ещё и Роберт Паттинсон, который не требует представления. Но их актёрская игра теряется на фоне блеклой и невыразительной истории. Один лишь Том Свит, воплотивший на экране будущего фюрера, вызывает эмоциональный отклик.

Однозначный вердикт столь неоднозначному фильму вынести непросто. Если рассматривать его в качестве дебюта, то он, хоть и не лишён шероховатостей, выглядит достойно. Однако до целостного произведения, оставляющего в памяти свой след, он не дотягивает.

Кадр из фильм «Детство лидера»

В российском прокате с 8 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Детство лидера»

Трошина Олеся