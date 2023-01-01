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Детство лидера Детство лидера
Киноафиша Фильмы Детство лидера Награды и номинации фильма Детство лидера
The Childhood of a Leader Детство лидера 2016 / Великобритания / Венгрия / Франция
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Награды и номинации фильма Детство лидера

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2015 Венецианский кинофестиваль 2015
Венецианские горизонты - лучший режиссер
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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