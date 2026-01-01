Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня

Сколько стоили молоко, батон и пломбир в СССР? Этот ностальгический тест неожиданно завалили даже те, кому 50+

Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа

«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома

3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»

От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)

Культовый боевик нулевых получил полностью «женскую» версию: «Графика хуже, чем 25 лет назад, это что за позорище?» (фото)

«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»

29 000 зрителей уже ждут: корейский «Извне» со звездой «Игры в кальмара» покажут в кино – обводите дату

Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор