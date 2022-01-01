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Частное пионерское. Ура каникулы! Частное пионерское. Ура каникулы!
Киноафиша Фильмы Частное пионерское. Ура каникулы! Частное пионерское. Ура каникулы!, 2015: актеры и роли
Частное пионерское. Ура каникулы! 2015 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Частное пионерское. Ура каникулы!, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Карпиловский Александр Карпиловский
В ролях
Семен Трескунов Семен Трескунов Егор Клинаев Егор Клинаев Анфиса Вистингаузен Анфиса Вистингаузен Екатерина Кузнецова Екатерина Кузнецова Марианна Шульц Марианна Шульц Сергей Баталов Сергей Баталов Илья Ермолов Илья Ермолов Василий Мищенко Василий Мищенко Тимофей Трибунцев Тимофей Трибунцев Александра Ртищева Александра Ртищева
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