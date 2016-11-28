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Марианна Шульц

Марианна Шульц
Марианна Шульц
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Дата рождения
5 июля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Марианны Шульц

Марианна Шульц родилась 5 июля 1973 года в Москве в семье рабочего, где было семеро детей. Родители разошлись, когда Марианна училась в младших классах, и девочка стала жить с отцом. Но он не мог присматривать за детьми, которые остались с ним, поскольку их нужно было на что-то кормить, и Марианну отправили в интернат, откуда она приезжала только на выходные. Может показаться удивительным, что актриса называет свои детские годы счастливыми.

В 15 лет она стала работать в драматическом театре гардеробщицей. Там на харизматичную девушку обратили внимание режиссеры, предложив ей показать себя на сцене. Так Марианна стала студенткой Школы-студии МХАТ, а, получив диплом, вошла в актерский состав театра Олега Табакова, где сыграла множество запоминающихся ролей.

На экранах москвичка впервые появилась тоже в годы учебы. Ее, как и молодого Евгения Миронова, позвали принять участие в короткометражной ленте режиссера-француза. А российские зрители увидели Марианну в трагикомической картине «Орел и решка» Георгия Данелии. 

О личной жизни актрисы почти ничего неизвестно. Марианна рассказывала лишь о том, что связала себя супружескими узами еще в годы студенчества, но семейный союз вскоре распался по вине молодого мужа, не готового взять на себя ответственность за семью.

Интересные факты о Марианне Шульц
  • Многих часто интересовало, откуда у Марианны немецкая фамилия, но актриса никогда не комментировала этот вопрос;
  • Мама Марианны ушла из семьи, оставив детей, к другому мужчине. После рождения восьмого ребенка у нее обнаружили онкологическое заболевание, вследствие которого женщина ушла из жизни. Будущая актриса тогда была совсем юной;
  • Марианна всегда была очень хрупкой и миниатюрной девушкой. При росте 165 сантиметров вес артистки составлял всего 55 килограммов;
  • Марианна — одна из лучших отечественных актрис дубляжа. Ее голосами на экране говорят Моника Беллуччи, Одри Тоту и множество других западных кинозвезд.
Фильмография Марианны Шульц
Вдвоем на льдине
Вдвоем на льдине
мелодрама 2015, Россия
4.0
Частное пионерское. Ура каникулы!
Частное пионерское. Ура каникулы!
детский, приключения 2015, Россия
7.0
Жена Штирлица
Жена Штирлица
мелодрама 2012, Россия
0.0
Тупой жирный заяц
Тупой жирный заяц
комедия, мелодрама 2007, Россия
4.0
Чертово колесо
Чертово колесо
мелодрама 2007, Россия
5.0
День денег
День денег
комедия 2006, Россия
6.0
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28 ноября 2016 13:53
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