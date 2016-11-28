Марианна Шульц родилась 5 июля 1973 года в Москве в семье рабочего, где было семеро детей. Родители разошлись, когда Марианна училась в младших классах, и девочка стала жить с отцом. Но он не мог присматривать за детьми, которые остались с ним, поскольку их нужно было на что-то кормить, и Марианну отправили в интернат, откуда она приезжала только на выходные. Может показаться удивительным, что актриса называет свои детские годы счастливыми.

В 15 лет она стала работать в драматическом театре гардеробщицей. Там на харизматичную девушку обратили внимание режиссеры, предложив ей показать себя на сцене. Так Марианна стала студенткой Школы-студии МХАТ, а, получив диплом, вошла в актерский состав театра Олега Табакова, где сыграла множество запоминающихся ролей.

На экранах москвичка впервые появилась тоже в годы учебы. Ее, как и молодого Евгения Миронова, позвали принять участие в короткометражной ленте режиссера-француза. А российские зрители увидели Марианну в трагикомической картине «Орел и решка» Георгия Данелии.

О личной жизни актрисы почти ничего неизвестно. Марианна рассказывала лишь о том, что связала себя супружескими узами еще в годы студенчества, но семейный союз вскоре распался по вине молодого мужа, не готового взять на себя ответственность за семью.