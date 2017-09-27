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Егор Клинаев

Егор Клинаев
Егор Клинаев
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Дата рождения
10 апреля 1999
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
27 сентября 2017
Карьера
Актер
Биография Егора Клинаева

Родился 10 апреля 1999 года. Москва, Россия.

Фильмография Егора Клинаева
Частное пионерское 3
Частное пионерское 3
детский, приключения 2017, Россия
6.0
Частное пионерское. Ура каникулы!
Частное пионерское. Ура каникулы!
детский, приключения 2015, Россия
7.0
Частное пионерское
Частное пионерское
детский, приключения 2013, Россия
6.0
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом
Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом
приключения, детский 2012, Россия
0.0
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18-летний актер сериала «Физрук» Егор Клинаев погиб в ДТП По-настоящему трагичная новость для поклонников телесериала «Физрук», выходящего в эфир на канале ТНТ: юный актер Егор Клинаев, завоевавший известность благодаря роли Никиты Серебрянского
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27 сентября 2017 13:22
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