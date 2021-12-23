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Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
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Дата рождения
12 июля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
170 см
Биография Екатерины Кузнецовой

Екатерина Кузнецова родилась 12 июля 1987 года в украинской столице – Киеве. Мама девочки профессионально занималась легкой атлетикой, а отец играл в футбол за местный клуб «Динамо». Екатерина, как настоящее дитя спортсменов, с ранних лет демонстрировала характер бойца. Мама рассказывала, что она росла очень активным и своенравным ребенком, которого бесполезно было к чему-либо принуждать. 

7-летняя Катя занималась теннисом, училась фехтовать, танцевала и лепила из глины. Мама учила ее быть прилежной хозяйкой: была убеждена, что при любых обстоятельствах необходимо поддерживать порядок в доме. Но в подростковом возрасте Катю больше интересовал поиск собственного пути. Оказавшись однажды в студии сценического мастерства, она поняла, что хочет связать свою жизнь с театром. После 11 класса Катя сообщила родителям, что на иняз, согласно их плану, она поступать не будет, и подала документы в Киевский институт театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого. Там будущая актриса начала играть в первых в своей жизни постановках, ходила на пробы, получала маленькие роли в кино. А еще стала актрисой Молодого театра и даже побывала ведущей на Первом национальном канале страны.

Прорывом Кузнецовой в 2011 году оказался образ Вари в комедии Кузина «Самый лучший фильм 3-ДЭ». В то же время ее пригласили в телепроекты «Белые розы надежды» и «Ялта-45». В конце 2019 года Кузнецова приняла участие в съемках программы «Форт Боярд».

Супругом Катерины стал актер Евгений Пронин, которого девушка повстречала на съемках мелодраматической картины «Сердцу не прикажешь». Спустя несколько лет брак звездной пары распался. Новым возлюбленным Кати стал предприниматель Максим Аплин.

Интересные факты о Екатерине Кузнецовой
  • Однажды в детстве Катя была с матерью на концерте Валерия Леонтьева. Во время выступления девочка выскочила на сцену и начала отбирать у певца микрофон;
  • Иногда из детского сада маленькая Катя могла привести домой кого-то из дошколят. Она заявляла шокированным родителям, что ей нужен брат (или сестра), поэтому Петя (или Маша) будет жить с ними;
  • В детстве Катя некоторое время жила с родителями в Шотландии. В одном из интервью она призналась, что долго не могла смириться, что после страны позитивных и улыбающихся людей ее снова привезли в Украину к понурым и малообщительным согражданам;
  • В студенчестве Катя выиграла конкурс «Танцую для тебя!» с Муратом Нуделем. На деньги, которые ребята получили за 1-е место, они открыли реабилитационный центр для больных раком детей.
Фильмография Екатерины Кузнецовой
Ракушка
Ракушка
короткометражный, драма 2019, Россия
0.0
Частное пионерское. Ура каникулы!
Частное пионерское. Ура каникулы!
детский, приключения 2015, Россия
7.0
Война полов
Война полов
комедия 2015, Россия
1.0
Залетчики
Залетчики
комедия 2014, Россия
4.0
Быстрее, чем кролики
Быстрее, чем кролики
комедия 2014, Россия
6.0
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