Екатерина Кузнецова родилась 12 июля 1987 года в украинской столице – Киеве. Мама девочки профессионально занималась легкой атлетикой, а отец играл в футбол за местный клуб «Динамо». Екатерина, как настоящее дитя спортсменов, с ранних лет демонстрировала характер бойца. Мама рассказывала, что она росла очень активным и своенравным ребенком, которого бесполезно было к чему-либо принуждать.

7-летняя Катя занималась теннисом, училась фехтовать, танцевала и лепила из глины. Мама учила ее быть прилежной хозяйкой: была убеждена, что при любых обстоятельствах необходимо поддерживать порядок в доме. Но в подростковом возрасте Катю больше интересовал поиск собственного пути. Оказавшись однажды в студии сценического мастерства, она поняла, что хочет связать свою жизнь с театром. После 11 класса Катя сообщила родителям, что на иняз, согласно их плану, она поступать не будет, и подала документы в Киевский институт театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого. Там будущая актриса начала играть в первых в своей жизни постановках, ходила на пробы, получала маленькие роли в кино. А еще стала актрисой Молодого театра и даже побывала ведущей на Первом национальном канале страны.

Прорывом Кузнецовой в 2011 году оказался образ Вари в комедии Кузина «Самый лучший фильм 3-ДЭ». В то же время ее пригласили в телепроекты «Белые розы надежды» и «Ялта-45». В конце 2019 года Кузнецова приняла участие в съемках программы «Форт Боярд».

Супругом Катерины стал актер Евгений Пронин, которого девушка повстречала на съемках мелодраматической картины «Сердцу не прикажешь». Спустя несколько лет брак звездной пары распался. Новым возлюбленным Кати стал предприниматель Максим Аплин.