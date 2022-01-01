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Акмэ
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Акмэ, 2008

2008 / Россия
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О фильме

Когда-то почти 20 лет тому назад две лучшие подруги – Майя и Галка – стали участницами любовного треугольника. Архитектор Андрей Васин был ухажером эмансипированной Майи, а стал мужем домовитой Галки. Майя не особенно огорчилась и уехала в Италию. А спустя почти 10 лет вернулась в Россию с дочкой и то ли мужем, то ли другом Энцо. Аккурат в ту пору, когда за каждой бутылкой водки и пакетом сахара надо было душиться в очередях, а деньги превратились в фантики. Так что гостевой их визит оказался не особенно кстати Галине и Андрею. Последней каплей стал тот визит в давно треснувшем браке. А еще 10 лет спустя Майя вернулась насовсем. Завела на родине бизнес: салон красоты. И давно ушедший от жены Андрей, и не желающий общаться с матерью взрослый сын Андрея и Гали, Димка – все они опять заклубились вокруг Майи. Еще бы: иностранка – почти звезда. Энергичная, легкая, современная. А Галина по-прежнему замотанная, навсегда раздраженная, пристающая со своими вопросами и претензиями к взрослому сыну… И между всеми этими людьми – не стеной, а полупрозрачной кисеей – взаимное непонимание. Почему страдает Андрей, вроде бы, вполне благополучный? Почему стал "отвязным", неуправляемым Димка? Почему в мучительном тупике Галина? Почему ничего не понимает в их жизни энергичная Майя, удачливая бизнес-леди? Акмэ – лучший возраст в жизни человека. 40 лет – возраст, когда человек уже многое знает и умеет, многого сумел добиться, вырастил детей, а жажда жизни и счастья сохранилась и душа по-прежнему молода.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Татьяна Янкевич
В ролях
Григорий Гладий
Нина Русланова
Нина Русланова
Лариса Шахворостова
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Джулиано Ди Капуа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Акмэ 1 постер
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