Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Анисимов Aleksandr Anisimov
Киноафиша Персоны Александр Анисимов

Александр Анисимов

Aleksandr Anisimov

Дата рождения
22 апреля 1938
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
16 июля 2012
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой
В каком театре играет

Популярные фильмы

Седьмой спутник 7.7
Седьмой спутник (1967)
Браслет-2 7.3
Браслет-2 (1967)
Комедия ошибок 7.1
Комедия ошибок (1978)

Фильмография Александр Анисимов

Жанр
Год
Следы на воде
Следы на воде
исторический 2017, Беларусь
Замок 5.3
Замок The Castle
драма 2015, Россия
Невероятное перемещение
Невероятное перемещение Neveroyatnoye peremeshcheniye
приключения, семейный 2014, Беларусь
Гололед 4.5
Гололед Gololyod
комедия, драма 2002, Россия
Духов день 6.1
Духов день Dukhov den
фантастика, драма 1990, СССР
Деревенская история 6.9
Деревенская история Derevenskaya istoriya
драма 1982, СССР
Пропавшие среди живых 5.9
Пропавшие среди живых Propavshiye sredi zhivykh
криминал, мистика 1981, СССР
Гражданин Лёшка 6.3
Гражданин Лёшка Grazhdanin Lyoshka
комедия 1981, СССР
Онлайн
Тайное голосование 6.2
Тайное голосование Taynoe golosovanie
драма 1980, СССР
Комедия ошибок 7.1
Комедия ошибок Komediya oshibok
комедия 1978, СССР
Меня это не касается 5.6
Меня это не касается Menya eto ne kasaetsya
криминал, детектив, триллер 1976, СССР
Белый флюгер 4.3
Белый флюгер Belyy flyuger
семейный 1969, СССР
Удар! Еще удар! 6.3
Удар! Еще удар! Udar! Eshchyo udar!
комедия, спорт 1968, СССР
Седьмой спутник 7.7
Седьмой спутник Sedmoy sputnik
драма, военный 1967, СССР
Браслет-2 7.3
Браслет-2 Braslet-2
драма 1967, СССР

Другие проекты Александр Анисимов
Тартюф
12+
Тартюф
Билеты
Мышеловка
12+
Мышеловка
Билеты
Три Ивана
6+
Три Ивана
Билеты
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше