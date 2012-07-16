Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Александр Анисимов
Aleksandr Anisimov
Александр Анисимов
Aleksandr Anisimov
Дата рождения
22 апреля 1938
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
16 июля 2012
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой
В каком театре играет
Театр им. Пушкина
Театр им. Комиссаржевской
Развернуть
Популярные фильмы
7.7
Седьмой спутник
(1967)
7.3
Браслет-2
(1967)
7.1
Комедия ошибок
(1978)
Фильмография Александр Анисимов
Следы на воде
исторический
2017, Беларусь
5.3
Замок
The Castle
драма
2015, Россия
Невероятное перемещение
Neveroyatnoye peremeshcheniye
приключения, семейный
2014, Беларусь
4.5
Гололед
Gololyod
комедия, драма
2002, Россия
6.1
Духов день
Dukhov den
фантастика, драма
1990, СССР
6.9
Деревенская история
Derevenskaya istoriya
драма
1982, СССР
5.9
Пропавшие среди живых
Propavshiye sredi zhivykh
криминал, мистика
1981, СССР
6.3
Гражданин Лёшка
Grazhdanin Lyoshka
комедия
1981, СССР
Онлайн
6.2
Тайное голосование
Taynoe golosovanie
драма
1980, СССР
7.1
Комедия ошибок
Komediya oshibok
комедия
1978, СССР
5.6
Меня это не касается
Menya eto ne kasaetsya
криминал, детектив, триллер
1976, СССР
4.3
Белый флюгер
Belyy flyuger
семейный
1969, СССР
6.3
Удар! Еще удар!
Udar! Eshchyo udar!
комедия, спорт
1968, СССР
7.7
Седьмой спутник
Sedmoy sputnik
драма, военный
1967, СССР
7.3
Браслет-2
Braslet-2
драма
1967, СССР
Другие проекты Александр Анисимов
12+
Тартюф
Билеты
12+
Мышеловка
Билеты
6+
Три Ивана
Билеты
