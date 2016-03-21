«Франкофония»: Рецензия Киноафиши

Европейский ковчег

14 июня 1940-го года немцы вошли в Париж. Их триумфальное шествие по полупустому городу сохранилось на пленке – эти документальные кадры мы в фильме увидим. Правда, знакомства победителей с одним из главных музеев мира в хронике нет. Однако реконструировать эту «встречу» несложно: отношение Третьего Рейха к искусству вообще (и к Лувру в частности) давно уже не «Terra Incognita». Да, немцам музей был нужен – прежде всего в представительских целях. Поэтому в первый же день своего пребывания в Париже Франц фон Вольф-Меттерних – уполномоченный вермахта по вопросам защиты памятников культуры и искусства – пришел в Лувр.

Кадр из фильма «Франкофония»

Среди нацистской верхушки было много «частных коллекционеров» (в том числе и небезызвестный Генрих Геринг). Пополнить свои домашние «фонды» экспонатами Лувра было для них делом чести. По счастью, основную часть коллекции вывезли из музея еще в 1939-м. И хотя летом 1940-го Гитлер лично распорядился вернуть все сокровища обратно в Париж, граф Вольф-Меттерних осмелился этот приказ не выполнять. Нет, оппозиционером режиму он не был. Но Франц считал себя «просвещенным европейцем». А потому вместе с директором Лувра Жаком Жожаром он ценой своей карьеры спасал уникальный музей…

Кадр из фильма «Франкофония»

«Франкофония» Александра Сокурова – фильм не просто сложный. Он усложняет то, что любая другая картина сделала бы элементарным, разложила бы по полочкам или навешала бы ярлычков. Но «Франкофония» намеренно стремится, во-первых, к неоднозначности (это касается содержания) и, во-вторых, к спонтанности (это уже вопрос формы). И история Лувра – всего лишь вершина айсберга. Проблематика фильма гораздо глубже. Кстати, может быть, именно поэтому «заказчики» картины её не одобрили? (Сокуров снимал «Франкофонию» по инициативе музея). Причем не одобрили дважды: первый раз уже на этапе сценария. Кадр из фильма «Франкофония»

В центре внимания фильма (как ни странно!) конфликт между вечным и временным, а совсем не противостояние директора музея и нацистского чиновника. Думаю, что вы догадываетесь о чем речь: о конфликте искусства и государства, о споре культуры с теми странными маленькими человечками, которые посчитали себя владыками истории. Но история – история настоящая, подлинная – она никогда никому не подчинялась и никогда никого слушаться не будет. Она мало имеет общего со списком правителей: настоящая история – это история культуры. И вот бегает по залам Лувра нелепый человек в треуголке, с гордостью тычет пальцем в те портреты, на которых красуется его двойник – вот и все, что осталось от императора Бонапарта. Кадр из фильма «Франкофония»

Не многим больше осталось и от другого «императора» – лишь черно-белые кадры хроники. Об «императоре» третьем все скажут финальные аккорды: гимн медленно, но верно превращается в какофонию – его империя тоже исчезла. Не исчезло только вневременное, вечное: и мы ходим по бессмертному музею, всматриваемся в глаза и души тех, кто жил столетья назад. И дышим, дышим историей…

В русском прокате с 17 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм «Франкофония»