Три четверти луны, 2011

Жизнь Хартмута, пожилого водителя такси из небольшого баварского городка, рушится, когда он узнает, что любимая жена уходит от него после 30 лет брака. Свое недовольство он срывает на пассажирах – только что прилетевшей в Германию женщине из Турции и ее 6-летней дочке по имени Хайат. Спустя несколько дней он находит не говорящую по-немецки девочку в своей машине. Попытки отправить ребенка домой заканчиваются неудачей: мама Хайат работает на круизном лайнере и вернется из очередного рейса лишь через пару недель, а бабушка попала в больницу после инсульта. Хартмут решает оставить Хайат у себя и вскоре понимает, что не только он помогает девочке, но и она ему…

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