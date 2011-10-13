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Три четверти луны
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Dreiviertelmond

Три четверти луны, 2011

2011 / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Жизнь Хартмута, пожилого водителя такси из небольшого баварского городка, рушится, когда он узнает, что любимая жена уходит от него после 30 лет брака. Свое недовольство он срывает на пассажирах – только что прилетевшей в Германию женщине из Турции и ее 6-летней дочке по имени Хайат. Спустя несколько дней он находит не говорящую по-немецки девочку в своей машине. Попытки отправить ребенка домой заканчиваются неудачей: мама Хайат работает на круизном лайнере и вернется из очередного рейса лишь через пару недель, а бабушка попала в больницу после инсульта. Хартмут решает оставить Хайат у себя и вскоре понимает, что не только он помогает девочке, но и она ему…
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 13 октября 2011
Возраст 6+
Режиссер
Кристиан Цюберт
В ролях
Эльмар Веппер
Мерджан Тюрколу
Катя Рупе
Катя Рупе
Иван Андерсон
Мари Леюенбергер
Мари Леюенбергер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Три четверти луны 1 постер
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