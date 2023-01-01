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Когда мы мечтали
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Als wir träumten
Когда мы мечтали
2015 / Германия / Франция
6.3
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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