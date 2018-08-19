Гундерманн, 2018

Гундерманн — простой советский водитель экскаватора, который пишет стихи. Он поэт, клоун и идеалист. Мечтатель и борец. Герой-любовник и уколотая колючка. Всецело отдаваясь труду по добыче угля в ГДР, он не менее вдохновенно пишет стихи и сочиняет песни. Однако его жизнь полна противоречий, как противоречиво и умиление красотами природы при техногенном вмешательстве в неё индустрии. Убеждённый коммунист, он спорит с Партией и выходит за пределы дозволенного. Чтобы иметь возможность гастролировать, он соглашается сотрудничать с немецкой внутренней контрразведкой Штази. Ему не сразу открывается, какой вред он наносит другим людям и что за этим стоит. И когда он, наконец, обретает счастье с любимой, она не может понять, почему же музыка и работа у него остаются на первом месте. «Гундерманн» – фильм о любви и музыке, драме простого человека и поисках прощения, история преследования и становления Герхарда «Гунди» Гундерманна, звезды бардовской песни Восточной Германии, известного своей умной, нередко грустной лирикой на социальные темы. С большой нежностью, чувством такта и юмором режиссёр Андреас Дрезен даёт возможность заглянуть в страницы жизни его родины — страны, которой больше не существует.