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Гундерманн
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Gundermann

Гундерманн, 2018

2018 / Германия
7.4 Оцените
12 голосов
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О фильме

Гундерманн — простой советский водитель экскаватора, который пишет стихи. Он поэт, клоун и идеалист. Мечтатель и борец. Герой-любовник и уколотая колючка. Всецело отдаваясь труду по добыче угля в ГДР, он не менее вдохновенно пишет стихи и сочиняет песни. Однако его жизнь полна противоречий, как противоречиво и умиление красотами природы при техногенном вмешательстве в неё индустрии. Убеждённый коммунист, он спорит с Партией и выходит за пределы дозволенного. Чтобы иметь возможность гастролировать, он соглашается сотрудничать с немецкой внутренней контрразведкой Штази. Ему не сразу открывается, какой вред он наносит другим людям и что за этим стоит. И когда он, наконец, обретает счастье с любимой, она не может понять, почему же музыка и работа у него остаются на первом месте. «Гундерманн» – фильм о любви и музыке, драме простого человека и поисках прощения, история преследования и становления Герхарда «Гунди» Гундерманна, звезды бардовской песни Восточной Германии, известного своей умной, нередко грустной лирикой на социальные темы. С большой нежностью, чувством такта и юмором режиссёр Андреас Дрезен даёт возможность заглянуть в страницы жизни его родины — страны, которой больше не существует.

7.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Андреас Дрезен
Андреас Дрезен
В ролях
Александр Шеер
Александр Шеер
Бьярне Медел
Бьярне Медел
Питер Шнайдер
Милан Пешель
Милан Пешель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гундерманн 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Daryna Dei 11 октября 2019, 10:06
Біографічний фільм про працівника копальні та за сумісництвом музиканта.
А ще про амбітну людину зі складним характером.
Про ідейну особистість, що… Читать дальше…
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12 голосов
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