Когда мы мечтали

Als wir träumten 18+
О фильме

Дани, Рико, Марк, Питбуль и Пауль – школьные друзья, живущие на окраине Лейпцига. Они пошли в школу еще в ГДР, а заканчивают её уже в объединённой Германии. Страна, в которой оказываются пацаны на излёте школьных лет, только родилась, и никто не знает пока, как в ней жить. Нет лимитов, а есть пьянящее ощущение свободы: можно всё, было бы желание. Пятеро 16-летних чувствуют себя единой командой, кипят энергией и одержимы идеей открыть в городе первую андерграундную дискотеку. Но, чтобы сделать мечту реальностью, им надо одолеть имеющего свои виды на новый клуб местного бандита Кельмана, на службе которого целая банда отвязных бритоголовых. Борьба за первое общее дело выявит ценность дружбы для каждого из их и станет началом пути во взрослую жизнь…
Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 16 апреля 2015
Премьера в мире 10 февраля 2015
Дата выхода
10 февраля 2015 Германия
3 февраля 2016 Франция
Сборы в мире $334 069
Производство Rommel Film, Iskremas Filmproduktion, Cinémadefacto
Другие названия
Als wir träumten, As We Were Dreaming, Mientras soñábamos, Ahogy megálmodtuk, Dok smo sanjali, Kui me unistasime, Le temps des rêves, Medan vi drömde, Toate visele îndrăzneţe, W rytmie marzeń, Когда мы мечтали
Режиссер
Андреас Дрезен
Андреас Дрезен
В ролях
Мерлин Роуз
Юлиус Ничкофф
Йоэль Басман
Йоэль Басман
Марсель Хойперман
Марсель Хойперман
Фредерик Хазелон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Когда мы мечтали
Гундерманн 7.3
Гундерманн (2018)
Лето на балконе 6.3
Лето на балконе (2005)
Мы молоды. Мы сильны 7.0
Мы молоды. Мы сильны (2014)
Фабиан - полет в пропасть 7.2
Фабиан - полет в пропасть (2021)
Молчащий класс 7.4
Молчащий класс (2018)
Работа без авторства 7.5
Работа без авторства (2018)
Виктория 7.5
Виктория (2015)
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы! 6.8
Фалько - Черт возьми, мы все еще живы! (2008)
Рабие Курназ против Джорджа Буша 6.7
Рабие Курназ против Джорджа Буша (2022)
Остановка на перегоне 7.8
Остановка на перегоне (2011)
Гриль-бар "На полпути" 7.1
Гриль-бар "На полпути" (2002)
Женщина-полицейский 7.0
Женщина-полицейский (2000)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
