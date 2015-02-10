Дани, Рико, Марк, Питбуль и Пауль – школьные друзья, живущие на окраине Лейпцига. Они пошли в школу еще в ГДР, а заканчивают её уже в объединённой Германии. Страна, в которой оказываются пацаны на излёте школьных лет, только родилась, и никто не знает пока, как в ней жить. Нет лимитов, а есть пьянящее ощущение свободы: можно всё, было бы желание. Пятеро 16-летних чувствуют себя единой командой, кипят энергией и одержимы идеей открыть в городе первую андерграундную дискотеку. Но, чтобы сделать мечту реальностью, им надо одолеть имеющего свои виды на новый клуб местного бандита Кельмана, на службе которого целая банда отвязных бритоголовых. Борьба за первое общее дело выявит ценность дружбы для каждого из их и станет началом пути во взрослую жизнь…

