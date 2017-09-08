Отзывы о фильме
История художника Жан-Мишеля Баския от первых шагов в искусстве до момента продажи своей первой картины, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер. Портрет художника в юности — заразительный жанр документалистики, особенно когда место становления — Нью-Йорк рубежа 70-х и 80-х на пороге катастрофы. В разоренном городе, где пустые дома поджигали для сбора страховых денег, гаитянский парень в свободном пальто и выбритым лбом выглядел как еще один полубездомный художник, с которым не случится ничего хорошего.
|19 декабря 2018
|Франция