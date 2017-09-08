Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Баския. Взрыв Реальности
Постер фильма Баския. Взрыв Реальности
Рейтинги
6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Баския. Взрыв Реальности

Баския. Взрыв Реальности

Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История художника Жан-Мишеля Баския от первых шагов в искусстве до момента продажи своей первой картины, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер. Портрет художника в юности — заразительный жанр документалистики, особенно когда место становления — Нью-Йорк рубежа 70-х и 80-х на пороге катастрофы. В разоренном городе, где пустые дома поджигали для сбора страховых денег, гаитянский парень в свободном пальто и выбритым лбом выглядел как еще один полубездомный художник, с которым не случится ничего хорошего.

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 22 июня 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Дата выхода
19 декабря 2018 Франция
Другие названия
Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat, Alithini ekrixi: I ysteri efiveia tou Zan-Misel Baskia, Basquiat - Un adolescent à New York, Boom for Real, Boom for Real: A Adolescência Tardia de Jean-Michel Basquiat, Hilisteismeline Jean Michel Basquiat, Αληθινή έκρηξη: Η ύστερη εφηβεία του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, Баския: Взрыв реальности, バスキア、10代最後のとき
Режиссер
Сара Драйвер
Сара Драйвер
В ролях
Алексис Адлер
Фэб Файв Фредди
Патриша Филд
Колин Фитцгиббон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Баския. Взрыв Реальности
Мы были «детками» 7.7
Мы были «детками» (2021)
Пи Джей Харви 6.6
Пи Джей Харви (2019)
Ава 6.6
Ава (2018)
Рюити Сакамото: Кода 7.6
Рюити Сакамото: Кода (2017)
Побережья Аньес 8.0
Побережья Аньес (2008)
Баския 7.2
Баския (1996)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше