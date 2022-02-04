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Дениз Гамзе Эргювен
Дениз Гамзе Эргювен
Deniz Gamze Ergüven
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Дениз Гамзе Эргювен
Deniz Gamze Ergüven
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Дата рождения
4 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Актриса, Сценарист
Биография Дениз Гамзе Эргювен
Родилась 4 июня 1978 года. Анкара, Турция.
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Фильмография Дениз Гамзе Эргювен
Лос-Анджелес в огне
криминал, драма, мелодрама
2017, Франция / Бельгия / Китай / США
5.0
Банды Лос-Анджелеса
триллер, драма, криминал
2017, США
5.0
Мустанг
драма
2015, Франция / Германия / Турция / Катар
7.0
The End of Getting Lost
триллер
,
0.0
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