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Наш бренд – кризис Наш бренд – кризис
Киноафиша Фильмы Наш бренд – кризис Наш бренд – кризис, 2015: актеры и роли
Our Brand Is Crisis Наш бренд – кризис 2015 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Наш бренд – кризис, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Гордон Грин Дэвид Гордон Грин David Gordon Green
В ролях
Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Билли Боб Торнтон Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton Зои Казан Зои Казан Zoe Kazan Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Скут МакНэри Скут МакНэри Scoot McNairy Жоаким ди Алмейда Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida Энн Дауд Энн Дауд Ann Dowd
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