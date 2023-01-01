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Наш бренд – кризис
Наш бренд – кризис, 2015: актеры и роли
Our Brand Is Crisis
Наш бренд – кризис
2015 / США
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Наш бренд – кризис, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Дэвид Гордон Грин
David Gordon Green
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Зои Казан
Zoe Kazan
Энтони Маки
Anthony Mackie
Скут МакНэри
Scoot McNairy
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Энн Дауд
Ann Dowd
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