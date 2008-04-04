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Одиннадцать минут
Киноафиша Фильмы Одиннадцать минут
Jay McCarroll: Eleven Minutes

Одиннадцать минут, 2009

2009 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 4 апреля 2008
Режиссер
Майкл Селдич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одиннадцать минут 1 постер
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