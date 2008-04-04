Одиннадцать минут, 2009

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о выходе в прокат 6.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 2009 Премьера в мире 4 апреля 2008 Режиссер Майкл Селдич Все актеры и съемочная группа 1 постер

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