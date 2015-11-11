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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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11 минут
11 минут, 2015: актеры и роли
11 minut
11 минут
2015 / Ирландия / Польша
Трейлер
5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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11 минут, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ежи Сколимовский
Jerzy Skolimowski
В ролях
Ричард Дормер
Richard Dormer
Агата Бузек
Agata Buzek
Давид Огродник
Dawid Ogrodnik
Анджей Хыра
Andrzej Chyra
Беата Тышкевич
Beata Tyszkiewicz
Петр Гловацкий
Piotr Głowacki
Ян Новицкий
Jan Nowicki
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