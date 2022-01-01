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Давид Огродник
Давид Огродник
Dawid Ogrodnik
О персоне
Фильмография
Давид Огродник
Dawid Ogrodnik
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Дата рождения
28 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Давида Огродника
Родился 28 мая 1986 года. Вонгровец, Польша.
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Фильмография Давида Огродника
Олег
драма
2019, Латвия / Литва / Бельгия / Франция
6.0
Шоу Мистико
драма
2017, Франция / Португалия / Бразилия
5.0
Тихая ночь
драма, комедия
2017, Польша
7.0
Последняя семья
драма, биография
2016, Польша
7.0
11 минут
триллер, драма
2015, Ирландия / Польша
5.0
Ида
драма
2013, Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.0
Хочется жить
драма
2012, Польша
7.0
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