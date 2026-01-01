Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Меган Кетч
Megan Ketch
Меган Кетч
Меган Кетч
Megan Ketch
Дата рождения
26 июля 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Громче, чем бомбы
(2015)
Фильмография Меган Кетч
Драма
6.6
Громче, чем бомбы
Louder Than Bombs
драма
2015, Норвегия / Франция / Дания
