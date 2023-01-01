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Рождественская ночь в Барселоне
Рождественская ночь в Барселоне, 2015: актеры и роли
Barcelona, nit d'hivern
Рождественская ночь в Барселоне
2015 / Испания
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Рождественская ночь в Барселоне, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дани де ла Орден
Dani de la Orden
В ролях
Берто Ромеро
Berto Romero
Александра Хименес
Alexandra Jiménez
Алекс Маруни
Alex Maruny
Альберто Сан Хуан
Alberto San Juan
Айна Клотет
Aina Clotet
Алекс Моннер
Àlex Monner
Виктория Луэнго
Vicky Luengo
Клара Сегура
Clara Segura
Абель Фолк
Abel Folk
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Переводчик
Рецензия
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