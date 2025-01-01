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Фильмография
Берто Ромеро
Berto Romero
Киноафиша
Персоны
Берто Ромеро
Берто Ромеро
Berto Romero
Дата рождения
17 ноября 1974
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Кардона, Испания
Популярные фильмы
7.4
Вундеркинд
(2025)
Билеты
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
(2015)
6.2
Ещё три свадьбы
(2013)
Фильмография Берто Ромеро
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2018
2015
2013
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
Сценарист
1
Любовь до гроба
драма, комедия, мелодрама
2025, Испания
7.4
Вундеркинд
Wolfgang (extraordinari)
драма
2025, Испания
Смотреть трейлер
Билеты
Безответственный человек
Les irresponsables
2025, Испания
Смотри, что ты наделал
комедия
2018, Испания
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия
2015, Испания
Смотреть трейлер
6.2
Ещё три свадьбы
Tres bodas de más
комедия
2013, Испания
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